Al Grande “Serata straordinaria per la popolazione ucraina”

(red.) “In queste ore drammatiche e sconvolgenti la Fondazione del Teatro Grande di Brescia esprime la propria solidarietà alle artiste, agli artisti, alle Istituzioni culturali ucraine e sostegno concreto alla coraggiosa popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra“.

“La Fondazione”, si legge in una nota, “ha pertanto deciso di devolvere l’intero incasso del concerto degli artisti Joshua Bell e Shai Wosner previsto il 23 marzo al Teatro Grande al fondo speciale Ucraina della Croce Bianca di Brescia per scopi umanitari”.

Sul palcoscenico della Sala Grande si esibirà un duo composto dai musicisti Joshua Bell e Shai Wosner. Joshua Bell è uno dei più acclamati violinisti della sua epoca e si è esibito con tutte le più importanti realtà musicali al mondo. Tra i vari riconoscimenti, ha ricevuto un Grammy Award (2018) e altre 5 nomination ai Grammy, oltre ad aver vinto nel 2007 l’Avery Fisher Prize. Il pianista Shai Wosner ha collaborato con i direttori d’orchestra più famosi e nel corso della sua carriera ha vinto il Martin E. Segal

Award del Lincoln Center, l’Avery Fisher Career Grant e un Borletti-Buitoni Trust.

Il programma che il duo proporrà al Teatro Grande prevede nella prima parte l’esecuzione della Sonata n. 1 in re maggiore per violino e pianoforte di Franz Schubert e della Sonata per violino e pianoforte n. 7 in do minore op. 30 n. 2 di Ludwig van Beethoven. Dopo l’intervallo il duo eseguirà Baal Shem. Tre quadri di vita Cassidica di Ernest Bloch e la Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte di Maurice Ravel.

“Il 23 marzo”, si legge nel comunicato dell’evento, “sarà una serata rivolta a tutta la cittadinanza bresciana affinché con la propria presenza prevalga la netta opposizione a questa guerra e la partecipe vicinanza alla popolazione ucraina”.

L’appuntamento è alle 20 nella Sala Grande del teatro Grande di Brescia.