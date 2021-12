Al Grande “Nôtre-Dame de le Babenzele” del bresciano Rossano Pinelli

(red.) Il 13 dicembre alle 20, nel Ridotto del Teatro Grande di Brescia è in programma l’appuntamento “Nôtre-Dame de le Babenzele”, lavoro di contaminazione, ispirazione sonora e ricerca musicale che porta la firma del compositore bresciano Rossano Pinelli.

“Nôtre-Dame de le Babenzele” allude a due principali fonti di ispirazione: la musica della scuola di NôtreDame e quella dei Pigmei Aka. L’attribuzione del titolo a tutta la serata mette così in luce la sintesi perseguita dal compositore bresciano lungo la sua produzione. Anche gli altri brani in programma, infatti,

pur convergendo nella ricerca di un linguaggio unitario, rivelano l’apertura verso molteplici suggestioni: jazz, musica d’avanguardia, progressive rock, minimalismo, musica etnica, musica medioevale fino alla musica colta occidentale.

La serata prevede l’esibizione a quattro mani dei pianisti Andrea Rebaudengo e Giovanni Mancuso che eseguiranno brani composti dallo stesso Rossano Pinelli e brani di Frank Zappa e Salvatore Sciarrino. In programma anche la prima assoluta della composizione di Rossano Pinelli che dà nome al concerto.

Il concerto è inserito tra le iniziative della Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. La Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta dalle ore 15.30 fino all’orario di inizio spettacolo.

L’accesso agli spazi del Teatro sarà possibile solo previa esibizione del Green Pass Rafforzato.

Per evitare code e assembramenti il Ridotto del Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da 45 minuti prima dell’inizio di ogni rappresentazione. Gli spettatori possono presentarsi all’ingresso non oltre i 30 minuti precedenti l’orario d’inizio dell’evento. Obbligatoria la mascherina (chirurgica o di categoria protettiva superiore, no mascherine di comunità) per tutti gli spettatori.