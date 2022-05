Al Fam di Desenzano Maurizio Danesi Live Show

Desenzano del Garda. Musica al Fam di Desenzano (via Zamboni 5), un hot spot che mette insieme beach club, ristorante d’eccellenza, american bar e luogo in cui rilassarsi, dalle 11 alle 01 nel weekend e da mezzogiorno durante la settimana, martedì escluso.

Venerdì 27/5 Maurizio Danesi Live Show (pop, musica italiana).

Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l’Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Info +39 030 9120281, familylifestyle.it, chiuso il martedì.