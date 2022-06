Al Ciro Sound Live il rock-blues dei Dog Day Two

Brescia. Martedì 14 giugno è la musica dei Dog Day Two protagonista al Ciro Sound Live. Si tratta di una formazione di giovani musicisti che propongono il meglio del repertorio del rock-blues angloamericano, dagli anni ’70 in poi. Oltre ai brani noti non mancano canzoni originali composte dal gruppo.

Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nel cortile del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” a Mompiano in via Cacciadenno 6.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488.

Dog Day Two è un combo rock composto da Federico Montuschi (voce e chitarra), Luca Morari (voce e chitarra), Beppe Pedersini (basso) e da Cristiano Pellegrini (batteria).

La proposta è un rock fresco e coinvolgente con le migliori cover dagli anni 70 in avanti: dai Rolling Stones ai Creedence, dai Pink Floyd ai Dire Straits, dai Cure ai Green Day, e dai Pearl Jam… alla Dog Day Two, che non ci farà mancare anche qualche brano rock di produzione propria.