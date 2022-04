Per la rassegna “Al cinema di paese” dedicata alle sale cinematografiche di Gardone Val Trompia, in programma dal 6 al 20 aprile presso il cinema teatro di Inzino a ingresso gratuito, mercoledì 13 aprile alle 20,30 appuntamento con l’intramontabile “Per un pugno di dollari” (1964) di Sergio Leone, con la colonna sonora di Ennio Morricone, un film in memoria del Cinema Teatro San Filippo in cui il western era il genere più amato dai rumorosi bambini che occupavano le prime file della sala.