Per la rassegna “Al cinema di paese” dedicata alle sale cinematografiche di Gardone Val Trompia, in programma dal 6 al 20 aprile presso il cinema teatro di Inzino a ingresso gratuito, mercoledì 20 aprile alle 20,30 appuntamento con le amare risate di “Amici miei. Atto I” (1975) di Mario Monicelli, film censurato e vietato ai minori di 14 anni, come molti film proiettati al Cinema Super, quello della “periferia sud” di Gardone.