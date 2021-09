Al Cinema Sereno l’anteprima di “Un figlio”

Al Cinema Sereno di Brescia, Traversa Dodicesima Villaggio Sereno 158, telefono: 030 353 3126 ext. 13, in anteprima solo per un giorno, giovedì 23 settembre alle ore 20,50 è in programma la proiezione di “Un figlio“. Regia: Mehdi M. Barsaoui. Con: Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah. Biglietti: interi 5 euro; ridotti 4 euro; fino a 17 anni 2 euro.

E’ gradita e consigliata la prenotazione prenotazionicinemasereno@gmail.com. Oppure su WhatsApp 3534105256