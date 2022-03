Al cinema Pax di Provaglio d’Iseo si proietta “La vita che verrà – Herself”

(red.) Per la rassegna “Tutti i Colori delle Donne”, giovedì 10 marzo alle 20,45, al cinema teatro Pax di Provaglio d’Iseo il Centro Antiviolenza dell’Ovest Bresciano “Rete di Daphne” in collaborazione con il gruppo di coordinamento di Rosabella Cineforum ha scelto di presentare “La vita che verrà – Herself”. Il film della regista Phyllida Lloyd, racconta la storia di Sandra, sposata ad un uomo violento dal quale riesce a fuggire con le due figlie piccole.

L’introduzione alla serata sarà a cura delle associate della Rete di Daphne con l’intento di far riflettere sulle difficoltà che le donne vittime di violenza si trovano ad affrontare per potersi ricostruire e l’importanza della condivisione dei problemi.

La partecipazione è gratuita e consentita previa prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 030.9291230 o scrivendo a biblioteca@comune.provagliodiseo.bs.it.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina personale modello FFP2 ed essere in possesso del Green Pass rafforzato. Una volta seduti è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.