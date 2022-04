Al cinema di Cristo Re, “Un sogno chiamato Florida” di S. Baker

Nell’ambito del cineforum gratuito in programma al Cinema Teatro della Parrocchia Cristo Re di via Fabio Filzi 3 a Brescia, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Globo Centro per l’infanzia, venerdì 8 aprile alle 20,30 viene proiettato Un sogno chiamato Florida di S. Baker (Usa, 2017). Madri e figli vivono in un motel vicino a Disneyland. Le prime spesso non sono adeguate, i secondi non hanno ricevuto la giusta educazione. Il mondo delle favole è vicino a loro, ma la loro esistenza è tutt’altro che una favola.