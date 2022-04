Al cinema di Cristo Re, “L’onda” di Dennis Gansel

Nell’ambito del cineforum gratuito in programma al Cinema Teatro della Parrocchia Cristo Re di via Fabio Filzi 3 a Brescia, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Globo Centro per l’infanzia, venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20,30 viene proiettato L’onda di Dennis Gansel (Germania, 2008).

Un insegnate di liceo mette in pratica un esperimento per dimostrare ai propri studenti come si radicano le dittature, ma la situazione gli sfugge di mano.