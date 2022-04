Al cinema di Cristo Re, “L’età giovane” di J.-P. e L. Dardenne

Nell’ambito del cineforum gratuito in programma al Cinema Teatro della Parrocchia Cristo Re di via Fabio Filzi 3 a Brescia, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Globo Centro per l’infanzia, giovedì 28 aprile alle 20,30 viene proiettato L’età giovane di J.-P. e L. Dardenne (Belgio, 2019).

La storia di un adolescente tredicenne belga vittima dell’integralismo islamico. Un tema di estrema attualità nell’Europa Occidentale.