Al cinema di Cristo Re, “L’affido” di X. Legrand

Nell’ambito del cineforum gratuito in programma al Cinema Teatro della Parrocchia Cristo Re di via Fabio Filzi 3 a Brescia, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Globo Centro per l’infanzia, venerdì 22 aprile alle 20,30 viene proiettato L’affido di X. Legrand (Francia, 2017).

Una coppia di genitori divorzia e litiga per la custodia del figlio. Oltre al tema della famiglia in crisi, hanno un ruolo centrale la violenza in famiglia e la manipolazione nei rapporti familiari.