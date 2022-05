Al cinema di Cristo Re, “J’ai tué ma mère” di X. Dolan

Nell’ambito del cineforum gratuito in programma al Cinema Teatro della Parrocchia Cristo Re di via Fabio Filzi 3 a Brescia, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Globo Centro per l’infanzia, venerdì 13 maggio alle 20,30 viene proiettato J’ai tué ma mère di X. Dolan (Canada, 2009);

Un rapporto conflittuale tra un adolescente e la propria madre separata. La figura del padre è assente.

Al termine seguirà un dibattito sui temi principali della pellicola visionata.