Al cinema di Cristo Re, “Essere e avere” di Nicolas Philibert

Nell’ambito del cineforum gratuito in programma al Cinema Teatro della Parrocchia Cristo Re di via Fabio Filzi 3 a Brescia, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Brescia, in collaborazione con l’Associazione Globo Centro per l’infanzia, venerdì 27 maggio alle 20,30 viene proiettato Essere e avere di Nicolas Philibert (Francia, 2002).

Un docufilm sulla storia di un maestro di campagna in una classe unica. Nonostante le difficoltà nel seguire bambini di varie età diverse, il maestro è sempre presente e attento ai loro bisogni.

Al termine seguirà un dibattito sui temi principali della pellicola visionata.