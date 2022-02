Al Cinema Arcobaleno si proietta “Il bacio della pantera”

L’Associazione Tina Modotti ha ripreso le proiezioni cinematografiche del venerdì presso il Cinema Teatro Arcobaleno della Parrocchia S.Maria Nascente di Fiumicello (via Luciano Manara, 23 – Brescia), con inizio alle ore 20,45 di tutti i venerdì dal 25 febbraio al 3 giugno 2022 (escluso solo il Venerdì Santo 15 aprile).

L’ingresso è libero, con obbligo di Green-Pass rafforzato e uso della mascherina FFP2 all’interno della sala.

Alle ore 20,45 di venerdì 4 marzo 2022 viene proiettato “Il bacio della pantera” (titolo originale: Cat people). Usa, 1942. Durata 73′. Regia Jacques Tourneur. Con Simone Simon, Kent Smith, Tom Conway, Jack Holt, Jane Randolph, Alec Craig.

Irene, di origine serba, è convinta di essere una donna-belva, secondo un’antica leggenda della sua gente, cioè capace di rivelare il suo fondo ferino dopo un rapporto sessuale. Il marito e lo psicoanalista non le credono. A mezza strada tra l’horror e il thriller, con una dimensione fantastica suggerita più che rappresentata, è una chicca per i fans del cinema fantastico, un classico del cinema americano di serie B, un prototipo più volte imitato.