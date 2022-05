Al castello di Brescia Ground Music Festival con i Tell Kujira

Brescia. Per la quinta rassegna musicale Ground Music Festival, in programma dal 12 al 19 giugno in diverse località della provincia, mercoledì 15 giugno riflettori puntati sul Castello di Brescia, roccaforte della musica di qualità e delle proposte alternative, per un evento organizzato in collaborazione con Kitchen e inserito nel palinsesto di We Love Castello.

Sul palco, alle 12.30, i Tell Kujira, al secolo Ambra Chiara Michelangeli (viola), Francesco Diodati (chitarra), Stefano Calderano (chitarra) e Francesco Guerri (violoncello). Il progetto, coprodotto da Area Sismica, una delle più importanti realtà europee per la musica d’avanguardia, e da Emilia Romagna Music Commission, si muove tra paesaggi sonori astratti, camerismo jazz, ricerca ritmica e sonorità ambient-industrial

Biglietto 5 euro. Evento confermato anche in caso di pioggia. Per info progettobao.com.