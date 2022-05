Al Brixia Forum grande rievocazione degli Anni ’80 e ’90

Brescia. Sabato 4 giugno dalle 10 alle 24 l’Associazione Noi per Brescia, in collaborazione con Remember Vintage, Associazione Vinile Vintage e Associazione Assolialsole, organizza un grande evento commemorativo e rievocativo degli anni ‘80 e ’90.

La manifestazione si svolgerà all’interno della struttura fieristica Brixia Forum di Brescia, in via Caprera 5, nel DIS_PLAY, il teatro con grande palco per gli eventi live e anche negli spazi esterni davanti al padiglione, di fianco al teatro.

Sul palco esterno e sul palco del teatro DIS_PLAY, durante tutta la giornata, saranno presenti dj set e musica dal vivo con gruppi emergenti/indipendenti e cover band. Gli spettacoli saranno proiettati su maxi schermi interni ed esterni.

Espositori e makers selezionati da tutta Italia organizzano un vintage market dove si potrà trovare abbigliamento di quegli anni, vinili, cd, fumetti e videogames.

Un ampio spazio sarà dedicato all’area ristorazione con food truck, street food e open bar.

In un’apposita area esterna, accanto all’area ristorazione, è previsto il raduno di auto storiche di quel ventennio.

Alle 17 al teatro DIS_PLAY si svolgerà la premiazione del contest “Best t-shirt originale ’80-‘90”, seguita dalla sfilata Cosplay e Cartoon alle 17.30.

L’ingresso per il pubblico costa 7 euro mentre è gratuito per bambini sotto i 12 anni. È consentito l’accesso anche ai cani.

Personale di sicurezza controllerà il flusso di persone e che siano osservate tutte le regole anticovid in vigore.

Ecco gli obiettivi degli organizzatori della manifestazione.

• Diffondere la cultura, la moda e la musica degli anni ’80 e ’90.

• Consentire lo scambio e la vendita di oggetti appartenenti al passato, soprattutto abbigliamento e accessori vintage, oggettistica d’epoca, supporti fonografici, dischi in vinile a 33 e 45 giri, cassette, cd, dvd, riviste d’epoca, foto, spartiti, manifesti, video, libri, cartoline, memorabilia, strumenti musicali o altro materiale attinente al collezionismo.

• Favorire lo scambio di esperienze, conoscenze, iniziative e creare occasioni di contatto tra gli appassionati di vintage, modernariato e musica.

• Organizzare, nell’ambito della manifestazione, eventi musicali a tema come concerti, spettacoli, mostre espositive, o spettacoli di qualsiasi genere con l’intento di valorizzare motivi e temi a carattere culturale e musicale relativi al passato.

• Creare occasioni di aggregazione tra generazioni intorno al vintage e alla musica.