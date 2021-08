Agosto con Radio Onda d’Urto, si parla di ‘Mr. Mountain and the little girl’

Nell’ambito di Agosto con Radio Onda d’Urto, nello spazio dibattiti di Via Serenissima alle 19,30, come ogni anno in Libreria del Gatto Nero arrivano i fumetti. Luigi Filippelli, fondatore di Maledizioni, conversa con Silvia Trappa e Louseen Smith, autrici rispettivamente di “Mr. Mountain and the little girl” (Maledizioni, 2021) e di “Arciòn” (Maledizioni, 2021). Tre gatti, due autrici, una montagna: un viaggio attraverso tre continenti per approdare sulle spiagge di Riccione, o come si dice in dialetto romagnolo… Arciòn.