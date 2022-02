Agorà del Pd: “L’industria nella sfida della transizione ecologica”

(red.) Il Partito Democratico di Brescia organizza, nell’ambito del percorso delle Agorà democratiche, un’Agorà on line dal titolo “L’industria nella sfida della transizione ecologica”.

Appuntamento sabato 19 febbraio dalle 10 alle 12.30: il link per partecipare all’incontro è il seguente https://meet.goto.com/555912173.

Al dibattito parteciperanno: Andrea Orlando (Ministro del Lavoro), Antonio Misiani e Chiara Braga della Segreteria Nazionale PD, Roberto Benaglia (Segretario Nazionale Fim Cisl), Gianna Fracassi (Segretaria Confederale Cgil), Tiziana Bocchi (Segretaria Confederale UIL), Maurizio Marchesini (Vice Presidente Confindustria), Pierluigi Bersani (Deputato Art. 1), Edo Ronchi (Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile), Marco Patuano (Presidente A2A), con il saluto del segretario provinciale Michele Zanardi, moderati dal vice segretario Massimo Reboldi.