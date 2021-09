Ad AmbienteParco laboratorio gratuito sull’alimentazione

(red.) SABATO 25 SETTEMBRE presso la sala SpazioEnergia di AmbienteParco si terrà, dalle 15.00 alle 18.00, un laboratorio sull’alimentazione e su alcune sostanze nutritive. Grazie ad Ersaf l’INGRESSO è GRATUITO, ma su prenotazione. Ogni laboratorio dura 45 minuti con visita ad alcune tappe del percorso Alimentiamo insieme ad alcuni esperimenti del kit Digestiamo. E’ aperto ad adulti e bambini dai 10 anni in su. E’ obbligatorio il Green Pass per adulti e bambini dai 12 anni su. Per effettuare la prenotazione: https://forms.gle/BAcL6HpzK7dJdipa7