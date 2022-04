A Villanuova sul Clisi “Ribelli al novembre del quarantatré”

Il 25 aprile 2022 alle ore 20.30 nella sala consiliare del municipio di Villanuova sul Clisi (Bs) va in scena “Ribelli” al novembre del quarantatré. Liberamente tratto dal saggio Il Carmine ribelle di Marco Ugolini, testo di Filippo Garlanda, musiche a cura di Alessandro Adami, con Filippo Garlanda (voce narrante), Alessandro Adami (voce e fisarmonica), Carlo Gorio (chitarra). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca comunale 0365 371758 biblioteca@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it.

Parole e musica per raccontare una piazza, un quartiere, una città. In una notte del ’43, sul crinale fra il buio della dittatura e il chiarore della Resistenza, una bambina corre e cinque ribelli vengono uccisi.