A Villanuova la Scuola dell’Attore mette in scena “La Cameriera Brillante”

Villanuova sul Clisi. Per gli spettacoli finali della Scuola dell’Attore organizzata da Il Nodo, da 25 anni scuola di teatro multidisciplinare in provincia di Brescia, quest’anno con sedi a Villanuova e Lonato, giovedì 2 giugno 2022 ore 21 presso la Sala Polivalente Centro Guida Garda in via Carpen 23 a Villanuova sul Clisi va in scena La Cameriera Brillante, commedia di Carlo Goldoni. Regia, drammaturgia e costumi Raffaello Malesci, scene e luci: Danilo Furnari. Assistenti alla regia e insegnati 2021-2022 Danilo Furnari, Stefano Maccarinelli, Elisa Benedetti, Giuseppe Sacco, Fiorenzo Savoldi, Giorgio Mosca.

Ingresso posto unico 10 euro.

Personaggi e interpreti:

PANTALONE de’ BISOGNOSI mercante in villa Fabio Malacrida.

FLAMINIA figliuola di Pantalone Pamela Nocera.

CLARICE figliuola di Pantalone Paola Raggi.

OTTAVIO Luca Boschiroli.

FLORINDO Lorenzo Mino.

ARGENTINA cameriera Maddalena Costagli.

BRIGHELLA servitore di Pantalone Irene Righettini.

Con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Sacco nel ruolo di TRACCAGNINO servitore di Ottavio.

Servizio di prenotazione fino al 1° giugno ore 17.00 esclusivamente via WhatsApp al numero 335/5291439

La biglietteria apre il giorno di spettacolo alle 20.15.