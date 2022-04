A Villa Galnica di Puegnago il Gal presenta due nuovi bandi per microimprese

Puegnago del Garda. Martedì 19 aprile, dalle 17.00 alle 18.30, a Villa Galnica (Puegnago del Garda), il Gal Garda Valsabbia presenta i nuovi bandi finanziati attraverso le risorse del periodo di transizione 2021/2022 e aventi come focus il sostegno alle microimprese del territorio.

I due bandi che verranno presentati sono:

– Bando Operazione 6.2.01: Incentivi per il rafforzamento delle filiere nelle zone svantaggiate e non svantaggiate da parte di giovani imprenditori (18-40 anni);

– Bando Operazione 6.4.03: Contributi per l’accoglienza rurale e l’occupazione.

Inoltre verrà presentato il percorso di accompagnamento rivolto ai giovani tra i 18 ed i 40 anni interessati a partecipare al Bando Operazione 6.2.01 realizzato dalla Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella.

L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati a partecipare ai bandi, sia in presenza che da remoto, collegandosi a questo link.

Per informazioni e domande, scrivete a info@galgardavalsabbia2020.it o chiamate il numero 0365651085.