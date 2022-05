A Verolanuova Ground Music Festival con Julie’s Haircut e DJ Bososky

Verolanuova. Per la quinta rassegna musicale Ground Music Festival, in programma dal 12 al 19 giugno in diverse località della provincia, domenica 12 giugno alle 18.30 nei giardini del palazzo comunale di Verolanuova, con i Julie’s Haircut, band di punta degli ultimi vent’anni di indierock italiano ed europeo, realtà seguitissima e consolidata. In chiusura la selezione vinilica di DJ Bososky.

Evento Gratuito senza prenotazione confermato anche in caso di pioggia. Per info progettobao.com.