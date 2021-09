A Tremosine “I Borghi più Belli d’Italia”

(red.) Venerdì 10 settembre 2021, a Tremosine sul Garda, prenderà il via la 13esima edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”.

Tremosine sul Garda, dal 2009 annoverata tra “I Borghi più belli d’Italia”, è un comune diffuso composto da 18 piccoli borghi il cui capoluogo è Pieve.

Proprio a Pieve, presso la Terrazza del Brivido, avrà luogo l’inaugurazione dell’edizione 2021 del Festival.

“È un onore per il nostro Comune ospitare una manifestazione così importante, che ci permette di far conoscere l’unicità del nostro territorio. Un territorio che consente al visitatore di poter godere di atmosfere, odori, gusti e sapori tipici che solo Tremosine è in grado di offrire. L’impegno dell’Amministrazione è massimo sia nel preservare il grande patrimonio culturale e naturalistico presente sia nell’introduzione di innovazioni che migliorino l’esperienza dei nostri ospiti. Siamo quindi orgogliosi

che, nonostante le innegabili difficoltà legate agli eventi degli ultimi anni, sempre più turisti da ogni parte del mondo ci scelgano per i loro soggiorni dimostrando di apprezzare quello che abbiamo da offrire”, ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore al Turismo Raffaella Dalò.

Alle 17 il taglio del nastro che ufficializzerà l’inizio della manifestazione. Il programma prevede poi il Convegno “Binomio Turismo e Autenticità nei Borghi” in cui verrà presentata una ricerca sull’esperienza turistica

enogastronomica dei Borghi. A seguire Aperitivo con Degustazione di Prodo: Tipici Tremosinesi, offerti dai Soci della Pro Loco Tremosine, a cura dello Chef Silvio Baruffa. Concluderà la giornata la visita del borgo di Pieve con i suoi scorci caratteristici, la Scala Tonda, i panorami mozzafiato.

Il Festival si sposterà quindi a Gardone Riviera proseguendo, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre, secondo un ricco programma di iniziative, mentre a Tremosine si terrà l’evento collaterale “Van Denon e Nicole – The Magicians”.

Il programma completo del Festival è consultabile a questo link

h.ps://borghipiubelliditalia.it/xiii-fes&val-nazionale-de-i-borghi-piu-belli-ditalia/.