A Toscolano Maderno, teatro per bambini con “A spasso con Pippi”

Domenica 13 marzo alle ore 16,30 a Toscolano Maderno (Bs), presso l’Auditorium delle scuole medie, va in scena lo spettacolo teatrale “A spasso con Pippi“, di e con Emanuela Camozzi (musica dal vivo Everson Sonza). Il nuovo appuntamento di Circuito Contemporaneo è dedicato ai più piccoli con una rivisitazione del romanzo “Pippi Calzelunghe”.

É custodendo il bambino che è in ognuno di noi che possiamo permetterci di vivere avventure incredibili come quelle di Pippilotta, Viktualia Saracinesca Ciucciamenta, meglio conosciuta come Pippi Calzelunghe.

Con la magia del teatro e la potenza della musica verranno messi in scena i racconti e le peripezie ispirate allo strambo personaggio di Pippi Calzelunghe. Un mondo fantastico che travolgerà lo spettatore.

Sul palco un’attrice e un musicista, che in attesa di prendere il prossimo pullman per esibirsi in un loro spettacolo dall’altra parte della città, intrattengono la gente davanti a loro dando vita ad alcuni episodi tratti dal favoloso racconto della Lindgren.

Ingresso gratuito. Prenotazione e Super green pass obbligatori: prenotazionichronos3@gmail.com.