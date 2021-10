Teatro Terre di Confine propone per domenica 24 ottobre – alle ore 21 presso lo Spazio Praticabile di Sarezzo in via Dante 155 – lo spettacolo “Cristina di Belgiojoso, dodici nomi, cinque vite“. Ingresso 7 euro (ridotto 5), con green pass e previa prenotazione. Per informazioni e prenotazioni scrivere alla mail: kontakthof@treatro.it da lunedì a venerdì o chiamare al cellulare: 3385946090.