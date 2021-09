A Sanpolino drum circle per bambini con Mauro Faccioli

(red,) Domenica 5 settembre alle 17, nello Spazio Pampuri di Sanpolino in via Manziana, è in programma “La musica e il cerchio”, attività di drum circle e/o body percussion. Il performer Mauro Faccioli guiderà i piccoli partecipanti alla scoperta dell’ascolto, della sperimentazione e della condivisione attraverso la musica.

Lo spettacolo, dedicato a bambini di età pari o superiore ai 6 anni, è inserito nella rassegna “Estate nei quartieri”, manifestazione organizzata dall’assessorato alla Partecipazione per vivacizzare la città nel corso delle settimane estive.

L’ingresso è libero e consentito esclusivamente alle persone munite di green pass. In caso di maltempo gli spettacoli programmati potranno subire variazioni.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti telefonare al numero 030 – 2791881 oppure consultare il sito web www.cipiesse-bs.it .