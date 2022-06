A Sabbio Chiese “Luì e l’arte di andar per il bosco”

Sabbio Chiese. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro” (ingresso gratuito senza prenotazione) mercoledì 15 giugno alle 21,00 presso il Teatro dell’oratorio di Sabbio Chiese va in scena:

LUÌ E L’ARTE DI ANDAR PER IL BOSCO

Esito del Laboratorio Teatrale di Sabbio Chiese.

Regia e Drammaturgia Faustino Ghirardini.

Questa storia racconta come Luì il Matto riuscì a ritrovare i bambini perduti nel Bosco Silenzioso e tutti gli altri, cani, soldati, gatti e mamme con i cestini della merenda. E si spiega anche perché Luì, per fare questo, imparò la lingua delle forme, dei suoni, dei silenzi e dei colori. Cominciamo dal principio…