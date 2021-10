A Rezzato Claudia Scaravonati in “Matta come un cavallo”

(red.) Prosegue la rassegna organizzata in sinergia da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Laboratorio Impronte teatrali Pressione bassa – per la direzione artistica di Sergio Mascherpa – con gli spettacoli in cartellone per la prima parte di Stagione. Un’offerta che si rivolge a un’ampia fascia di pubblico e che, grazie all’ospitalità delle amministrazioni comunali aderenti, promuove proposte culturali di qualità e rafforza, attraverso l’arte, i legami di comunità.

Gli appuntamenti proseguono con Matta come un cavallo. Quadri sulla follia totalmente al femminile, al Teatro Lolek di Rezzato (via T. Alberti, 8).

Lunedì 4 ottobre alle ore 21, Claudia Scaravonati, sul palcoscenico insieme al live music performer Francesco Molmenti, presenta il suo viaggio teatrale e musicale attraverso le tinte della follia, forza che percorre l’universo femminile, alla ricerca del suo disvelamento. Matta come un cavallo indaga questo tema utilizzando come paradigma alcuni tra i più celebri autori e personaggi teatrali al femminile, dando voce, corpo e musica alle storie stranianti di queste donne, generatrici di situazioni “al limite”, anche nell’”elogio del proprio quotidiano”.

Biglietti per Matta come un cavallo: 10 euro, ridotto 8 euro, acquistabili da un’ora prima presso il Teatro Lolek di Rezzato. Prenotazioni: 030 2928616/617 – 030 2808600.

L’ingresso del pubblico, i percorsi di entrata e uscita, la disposizione delle sedute e del palcoscenico sono realizzati nel pieno rispetto di tutte le linee guida e le prescrizioni di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti, per garantire agli spettatori, al personale di sala e agli artisti la piena tranquillità nello svolgimento di tutte le fasi della serata di spettacolo.

L’accesso in teatro avviene a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo, su esibizione di certificazione verde Covid-19 (green pass).

Info: Centro Teatrale Bresciano 030 2928617 – info@centroteatralebresciano.it.