A Provaglio d’Iseo un incontro dedicato alle “Donne invisibili”

(red.) Per la rassegna “Tutti i Colori delle Donne”, martedì 8 marzo alle 21.00, al monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo è in programma un incontro sul tema delle “Donne invisibili” ingiustamente dimenticate, alle quali l’Associazione Culturale Celacanto darà voce e volto celebrando il loro prezioso contributo alla nostra società in vari ambiti. La serata avrà inizio con la relazione di Claudia Speziali sul “Perché è importante intitolare strade alle donne e perché è tanto difficile”.

Elena Cominelli darà lettura di alcuni testi di Diamante Medaglia Faini (1724-1770) straordinaria donna bresciana, poeta e scienziata, che nel 1763 pronuncia il suo Discorso intorno agli studi convenienti alle donne, in cui rivendica il diritto, anche per le donne, di accedere agli studi scientifici e di Camilla Solar d’Asti Fenaroli, brillante autodidatta, che riesce ad affermarsi nel mondo della cultura bresciana. Le sue rime più riuscite sono quelle di argomento intimo e personale nelle quali riconosce il «merito delle donne» e scalfire il pregiudizio secondo cui sarebbero “per natura” inferiori agli uomini.

Le musiche del Settecento saranno eseguite da Anna Compagnoni al liuto. Musica arte e letteratura saranno protagoniste della serata.

