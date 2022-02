A Provaglio d’Iseo la presentazione del libro “Tre madri”

(red.) Per la rassegna “Tutti i Colori delle Donne”, mercoledì 2 marzo alle 21.00 al Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo ecco il primo appuntamento in giallo con “Tre madri” opera della scrittrice/giornalista Francesca Serafini edito da La Nave di Teseo. La serata è moderata da Stefano Malosso, direttore Limina Rivista.

Tre madri ha come protagonista la commissaria Lisa Mancini che a soli trentatré anni ha già alle spalle una carriera straordinaria. Tanti successi in Italia e all’estero di cui potrebbe vantarsi, ma che creano intorno a lei un’aura di mistero il giorno in cui decide di abbandonare l’incarico all’Interpol di Lione per dirigere il commissariato di Montezenta, un piccolo centro romagnolo con i pregi e i difetti della provincia italiana, e di tutte le province del mondo.

La partecipazione è gratuita e consentita previa prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 030.9291230 o scrivendo a biblioteca@comune.provagliodiseo.bs.it.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina personale modello FFP2 ed essere in possesso del Green Pass rafforzato. Una volta seduti è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.