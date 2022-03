A Provaglio d’Iseo “La mano sul volto. Una carezza, uno schiaffo, uno strumento di difesa”

(red.) Per la rassegna “Tutti i Colori delle Donne”, martedì 15 marzo alle 21.00, al monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo, è in programma la riproposizione della serata in rosso “La mano sul volto. Una carezza, uno schiaffo, uno strumento di difesa”. L’iniziativa programmata per lo scorso 30 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne era stata sospesa per problemi legati alla situazione pandemica.

La giornalista e scrittrice Stefania Prandi autrice del libro: “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” dialogherà con la giornalista Veronica Massussi descrivendo un reportage lungo tre anni che racconta, attraverso le parole di chi sopravvive, gli esiti drammatici della violenza di genere. A vivere le conseguenze dei femminicidi sono madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli. Chi resta.

La serata realizzata in collaborazione con Rete di Daphne, sarà accompagnata dalle musiche del maestro Omar Ghazouli alla chitarra e dalle voci di Camilla Corridori e Davide Peroni che leggeranno alcuni brani estratti dal libro.

La partecipazione è gratuita e consentita previa prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 030.9291230 o scrivendo a biblioteca@comune.provagliodiseo.bs.it.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina personale modello FFP2 ed essere in possesso del Green Pass rafforzato. Una volta seduti è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.