A Ponte di Legno per il campionato italiano di Trial

(red.) Il 5 settembre a Ponte di Legno (Brescia) andrà in scena la quinta tappa del Campionato Italiano Trial 2021 organizzata dal Moto Club Dynamic Trial di Darfo Boario Terme (BS). La tracciatura delle zone da parte dei volontari coordinati dal presidente Roberto Mazzola procede a gonfie vele ed è quasi terminata.

La macchina organizzativa è attiva da tempo per curare al meglio tutti gli aspetti logistici: il Paddock “A” sarà allestito al Palazzetto dello Sport (Viale Venezia), il Paddock “B” in via Cida mentre il Paddock “Minitrial” sarà allestito nei pressi del parcheggio del parco di Val Sozzine, dal quale i giovani atleti potranno raggiungere le zone senza transitare su strade asfaltate.

“Da evidenziare la presenza quale special-guest del pluricampione del Mondo Toni Bou che sarà con noi a partire da venerdì 3 settembre e ci accompagnerà sino a domenica sera, con spettacolo assicurato!”, si legge in una nota dell’associazione sportiva. La gara si svolgerà Domenica 5 settembre con partenza alle ore 8:30 dal palazzetto dello Sport e fine gara prevista per le ore 15:30.

Le categorie TR1, TR2, TR3, TR3 125, TR3 Open e TR4 dovranno percorrere 12 zone per due giri complessivi: le zone sono 10 su terreno naturale (6 in Val Sozzine, 1 al parco Sozzine e 3 alla Cascata della Valbione) e 2 su ostacoli artificiali (una nei pressi della Cabinovia Tonale ed una in Piazzale Europa).

Le categorie del Minitrial affronteranno 6 zone tracciate in Val Sozzine, tutte su terreno naturale. Anche il Minitrial dovrà ripetere due volte le 6 zone.