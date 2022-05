“Concerto lirico pianistico” a Palazzo Wimmer di Gardone Riviera

(red.) Nell’ambito della rassegna musicale “Il classico va di moda” organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gardone Riviera nel salone dell’appena restaurato e riarredato Palazzo Wimmer, ex Casinò, in corso Giuseppe Zanardelli 166, a Gardone Riviera, domenica 22 maggio dalle ore 17,00 alle 18,30, è in programma un Concerto lirico pianistico con Valentino Salvini.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti senza prenotazione, ma presentando il Super Green Pass.

Altre informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook assessorato alla Cultura di Gardone Riviera.