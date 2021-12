A Palazzo Martinengo danza, archeologia e poesia

(red.) La Fondazione Provincia di Brescia Eventi, all’interno del progetto che ha avviato nel 2020 con Fondazione Cariplo per la costruzione a Palazzo Martinengo di un luogo di innovazione culturale, offre alla cittadinanza, in concomitanza con la mostra “Le Stanze del Contemporaneo” del Premio Nocivelli, la possibilità di partecipare a diverse iniziative gratuite che spaziano dalle performance artistiche-teatrali ai laboratori alla conoscenza del territorio.

Attività che dialogano con il percorso espositivo, ampliandone la fruibilità nell’ottica dell’inclusione, spaziando attraverso la conoscenza del territorio e delle sue tradizioni, insieme a differenti discipline artistiche.

Domenica 12 dicembre il Circuito Claps, dalle 10, offrirà una performance di danza negli scavi archeologici e lungo il percorso della mostra. Continuano i laboratori artistico-materici per disabili (ore 10.30, 14.30 e 16.30 durata 1.30) proposti da MajiRaku Project e, alle 14,30 la visita guidata a palazzo Martinengo Cesaresco e passeggiata in esterna con guida alle residenze storiche di ArteperNoi.

Nel pomeriggio Comunità Montana Valle Trompia e l’Associazione Treatro-Terre di confine propongono delle narrazioni in dialetto nel percorso di mostra.

Alle 15,15 e 16,15 nello spazio del cortile esterno “L’albero del noce”, con Marco Poli, il racconto poetico e ironico di un uomo innamorato della montagna dove vive, di boschi e paese, di canzoni e di vita. Alle ore 15,45 e 16,45 nello spazio sala mostra al piano terra Caha Bale con Michele D’Aquila, un personaggio isolato e un po’ burbero inventa e reinventa la sua storia per trovare un po’ di bellezza nella vita quotidiana che lo abbatte, ma non lo sconfigge.

Alle ore 15,45 e 16,45 nello spazio sala mostra al primo piano Livello 23 con Pietro Mazzoldi: è storia di miniera, omaggio a chi entrava a quindici anni per la prima volta in una galleria e si sentiva già grande: a chi sottoterra in valle o all’estero ha faticato in condizioni di povertà.

Chiuderà, alle ore 20.30, organizzato da Maji Raku Project l’incontro con l’autrice Rosarita Colosio e l’adattamento teatrale “Naem” con l’attore Luciano Bertoli, all’interno della mostra “Le Stanze del Contemporaneo”. Rosarita Colosio è una ricercatrice montisolana, da molti anni impegnata nel raccogliere e conservare le storie della tradizione orale del lago d’Iseo. L’attore Luciano Bertoli ha elaborato i testi riproponendoli in un’ adattamento teatrale “Naem” che con musiche del maestro Davide Bonetti, narra di un viaggio tra le scie tracciate sull’acqua dai pescatori del lago d’Iseo.

Tutte le attività saranno gratuite per il pubblico.Info: hubculturale.martinengo@gmail.com; Tel. 030.2906403. Prenotazione laboratori e spettacoli: Eventbrite, HUBS Martinengo. Prenotazione visite: info@arteconnoi.it