A Orzinuovi, Caterina Iora e il Gruppo Barocco Italiano in “Händel&Vivaldi”

L’ultimo appuntamento della rassegna di concerti Not(t)e di Natale, proposto dall’assessorato alla Cultura del comune di Orzinuovi è in programma sabato 8 gennaio 2022 alle ore e 20,45 presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Orzinuovi. Sul palco il soprano Caterina Iora – Gruppo Barocco Italiano in “Händel&Vivaldi”

L’entrata è libera fino ad esaurimento posti. Per partecipare all’evento è richiesto il Green Pass rafforzato.

E’ possibile prenotare a questo link.