A Ome il Collettivo Fred presenta “In Due”

Per Città Dolci, venerdì 3 settembre ore 21.15 a Ome, presso il Parco del Maglio in via del Maglio il Collettivo Fred presenta In Due, di Luigi Russolo di Portogruaro, Lorenzo Bassotto con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macch, tratto da Rudyard Kipling. Una coproduzione Bam!Bam! Teatro e Fondazione Musicale Santa Cecilia – Teatro Comunale-

È la storia di un ragazzino viziato, salvato dal mare da un capitano che lo conduce in un lungo viaggio, alla ricerca di sé stesso e alla scoperta del mondo. L’avventura svela al ragazzo il significato più profondo dell’amicizia e soprattutto quanto sia duro e importante conquistarsela ogni giorno, con la condivisione e con il rispetto per gli altri. In scena due attori che di volta in volta prenderanno anche i ruoli dei diversi personaggi e creeranno una apparente ed effimera moltiplicazione delle immagini e dei protagonisti. Lo spettatore assiste alle avventure del peschereccio We’re here convinto che in scena si presentino tutti i protagonisti della vicenda.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria qui Oppure telefonando ai numeri : 030 291592 – 339 2968449.