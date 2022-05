A Monticelli Brusati, Ground Music Festival con il Korr Trio

Monticelli Brusati. Per la quinta rassegna musicale Ground Music Festival, in programma dal 12 al 19 giugno in diverse località della provincia, doppio evento a Monticelli Brusati venerdì 17 giugno, che si aprirà alle 18 con il concerto del Korr Trio, organizzato in collaborazione con l’etichetta We Insist!, al Santuario della Madonna della Rosa. Sul palco Andrea Grossi (contrabbasso), Filippo Monico (batteria) e Michel Doneda (sassofoni). Biglietto 5 euro. In caso di pioggia l’evento verrà spostato nella Sala Della Comunità (ex pieve) di Monticelli Brusati.

In serata, alle 20 nel piazzale della chiesa di San Zenone, sempre a Monticelli Brusati, il saggio di musica e gioco per bambini condotto da Pasquale Mirra e Danilo Mineo, organizzato in collaborazione con il Festival Carta della Terra.

Ingresso gratuito senza prenotazione. In caso di pioggia l’evento verrà spostato nella Sala Della Comunità (ex pieve) di Monticelli Brusati. Per info progettobao.com.