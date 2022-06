A Monticelli Brusati, Ground Music Festival con Circus di Paal Nilssen-Love

Monticelli Brusati. Per la quinta rassegna musicale Ground Music Festival, in programma dal 12 al 19 giugno in diverse località della provincia, tappa in Franciacorta giovedì 16 giugno, alle 21,30, nel piazzale della chiesa di San Zenone di Monticelli Brusati, patria elettiva del Ground Music Festival. A esibirsi il neonato progetto Circus del batterista norvegese Paal Nilssen-Love, uno dei cardini del jazz mondiale da almeno 25 anni grazie alla militanza ingruppi come Atomic e The Thing. L’idea del Circus è nata durante la pandemia con l’intento di fondere più generi e più ambiti in un’unica, esplosiva miscela di jazz, rock, punk, noise e musica etnica.

Dalle ore 20 food & drink.

Biglietto 5 euro. Evento confermato anche in caso di pioggia. Per info progettobao.com.