“A mente aperta”, la presentazione del libro a Villa Carcina

Villa Carcina. Si terrà alle 16.30 di sabato 9 aprile, presso la sala conferenze di Villa Glisenti, la presentazione del libro “A mente aperta” di Daniela Affinita.

Un libro vibrante, tratto da una storia vera diventata soggetto di un romanzo. La protagonista Stefania, giovane donna colta dal tumore nel pieno della sua brillante carriera, è capace di comprendere, reagire e combattere con forza la malattia. Assieme ai medici è un personaggio reale (anche se i nomi sono di pura fantasia).

L’obiettivo del libro è quello di far capire cosa significa affrontare un intervento neurochirurgico completamente coscienti, nella delicata posizione di dover partecipare attivamente ad ogni parte dell’operazione con la consapevolezza di poter perdere l’uso della parola, dei movimenti, della memoria o delle emozioni proprio durante quei delicati momenti. Un ulteriore messaggio rivolto ai lettori è quello di far conoscere i “segreti” della neurochirurgia e degli interventi coscienti al cervello, per eliminare falsi miti e paure che possano danneggiare la fiducia di pazienti e famiglie.

Aprirà l’incontro il sindaco di Villa Carcina Moris Cadei; parteciperanno alla presentazione l’autrice, Daniela Affinita e Pier Paolo Panciani, ricercatore Uo Neurochirurgica Spedali Civili e responsabile del Comitato Tecnico Scientifico di Airno (Associazione Italiana Ricerca Neuro-Oncologica), moderati dal giornalista Massimo Lanzini.

Al termine della presentazione ci sarà un aperitivo organizzato dall’Associazione Aiutiamo-Onlus di Villa Carcina, accompagnati dalle note del maestro Andrea Pini. L’ingresso è libero.