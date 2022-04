A Mazzano si investiga l’Universo con Edoardo Radice

Mazzano. Domenica 24 aprile, alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Mazzano, si tiene il terzo incontro del ciclo di conferenze “A lezione con…”, organizzate dall’Associazione “Spazi Musicali”. Relatore dell’incontro il dott. Edoardo Radice.

L’appuntamento si intitola “L’Universo: breve storia dalle origini ad oggi il titolo dell’incontro”.

La Cosmologia è la scienza che cerca di spiegare l’evoluzione dell’Universo nella sua interezza, in tale ambito Il Big Bang è, al giorno d’oggi, la teoria cosmologica più accreditata grazie alla sua capacità di spiegare le osservazioni sperimentali e di formulare previsioni verificate.

Pur non essendo in grado di dire come sia nato l’Universo, riesce a spiegarne in maniera elegante la sua struttura e la sua evoluzione. Edoardo Luca Radice ripercorrerà le tappe che hanno condotto a formulare questa affascinante teoria.

L’ingresso agli incontri è libero sino ad esaurimento posti, per informazioni o

prenotazioni: info@spazimusicali.it.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti cCovid. L’accesso al concerto sarà assoggettato alla verifica del Green Pass.