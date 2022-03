A Mazzano “Il trio Motian-Frisell-Lovano: lezioni di interplay”, con Paolo Bacchetta

Prende il via la sesta edizione di “A lezione con…”, ciclo d’incontri dedicati all’approfondimento del mondo dell’arte e della cultura organizzati dall’Associazione Spazi Musicali di Mazzano.

Quattro appuntamenti programmati nei quali i relatori condurranno il pubblico in un percorso attraverso la musica, la poesia, il teatro, la scienza e la storia. Le

conferenze si terranno alle ore 17,00 presso la sala consiliare del Comune di Mazzano.

Il programma: 20 marzo “Il trio Motian-Frisell-Lovano: lezioni di interplay” con Paolo Bacchetta;

10 aprile “Lina, Laura, Teresa, tre storie di donne, tre storie di grandi Italiane” con Liviana Rocchi;

24 aprile “L’Universo: breve storia dalle origini ad oggi” con Edoardo Luca Radice;

2 maggio “Conversazione sul restauro: esperienze di recupero di opere d’arte” con Carla Valzelli.

Primo appuntamento, quello di questa domenica 20 marzo, con Paolo Bacchetta, chitarrista e didatta con all’attivo un’intensa attività concertistica nel campo della

musica Jazz. Un pomeriggio dedicato all’approfondimento di una delle formazioni più interessati del panorama jazzistico internazionale apparsa sulla scena a metà

degli anni 80: il trio Paul Motian, Bill Frisell e Joe Lovano.

L’ingresso agli incontri è libero sino ad esaurimento posti, per informazioni o prenotazioni: info@spazimusicali.it. L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti covid. L’accesso al concerto sarà assoggettato alla verifica del Green Pass.