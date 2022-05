A Manerbio due giorni di festa nelle strade e in piazza

Manerbio. E’ in programma il 21 e il 22 maggio la manifestazione “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco” che ha lo scopo di vivacizzare il centro storico di Manerbio favorendo le attività locali e la socializzazione dei cittadini. Mercatini prodotti tipici e artigianato, street food & beverage, area giochi gonfiabili, laboratori creativi, musicisti di strada, giochi per bambini con la corsa dei grilli vintage e altre iniziative organizzate da alcune attività locali.

L’idea è nata dall’Associazione commercianti Manerbio e l’agenzia Cinzia Miraglio di Crema ha curato l’organizzazione.

La manifestazione ha inizio sabato 21 maggio alle ore 17,00 in Piazza Italia con street food & beverage; qui sarà allestita un’area giochi per bambini con gonfiabili dove potranno divertirsi e socializzare. L’artista Mararosa Mosca di Manerbio organizza laboratori artistici per bambini e la serata sarà accompagnata dai Random 75, musicisti di strada con repertorio country rock (chitarre e voci, nella foto sopra).

L’evento proseguirà in via XX Settembre dove i negozi rimarranno aperti fino le ore 22,00 con musicisti di strada: Swing Marina Muffolini (voce e sax) e Sandro Somelikeme con repertorio pop melodico.

Non mancherà l’animazione per i bambini nel Piazzuolo XX Settembre dove sarà presente la Casa di Topolino con truccabimbi, baby dance e mascotte.

Domenica 22 maggio nelle vie del centro (via XX Settembre, via San Rocco e via IV Novembre) avrà luogo il mercatino con diversi settori merceologici:

– selezione di prodotti tipici locali e italiani di qualità (alcuni prodotti presenti: pasticceria secca con produzione di torte e biscotti, prodotti tipici salentini e pugliesi, liquirizia pura dolce e salata, prodotti a base di tartufo e funghi porcini, formaggi e salumi);

– opere d’ingegno, artigianato e arte con pietre dure, bijoux, cucito creativo, bigiotteria in tessuto con perline soutache, oggettistica artigianale in legno, saponi e candele, profumatori ambiente, incensi e oggettistica fantasy e esotica, lampadine in argilla, olistici e esoterici, porcellana dipinta a mano, borse fatte ad uncinetto, gnomi, cerchietti, quadri, targhette, giochi di abilità manuale e rompicapo e abiti usati vintage;

– prodotti e servizi per la casa.

Nel Piazzuolo XX Settembre sarà presente l’animazione per bambini con la Casa di Topolino, truccabimbi, baby dance e mascotte.

In via San Rocco Mercatino creativo e la corsa dei coloratissimi grilli vintage per bambini.

Swing Marina Muffolini (voce e sax, foto sopra) e Arianna Vitale (voce e chitarra, foto in basso) accompagneranno questa giornata con la loro musica in via XX Settembre.

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Botanica Fiori in Via XX Settembre, 41 organizza il corso di composizione floreale su prenotazione. cell. 3398097560.

In occasione della ‘Giornata Mondiale del lavoro a maglia in pubblico’ Ohlala Merceria organizza in via XX Settembre 48 dalle ore 15,00 alle 19,30 un salotto a cielo aperto per poter lavorare a maglia in compagnia: chiunque potrà partecipare.

In Piazza Italia sarà sempre presente lo street food & beverage e l’area giochi per bambini con gonfiabili e dalle 18,00 Stefano Bastia voce e chitarra con repertorio pop rock.