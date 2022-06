A Lonato in piazza Martiri della Libertà va in scena “Doppiozero”

Lonato del Garda. Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro” (ingresso gratuito senza prenotazione) martedì 21 giugno alle 21,00 in piazza Martiri della Libertà a Lonato del Garda va in scena:

DOPPIOZERO

Una produzione Circo Carpa Diem.

DoppioZero prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi, Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ’50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della ricostruzione.