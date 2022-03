A Lonato gli “Scritti dal carcere-Poesie e prose” di Bobby Sands

(red.) Sabato 5 marzo alle 17, presso la biblioteca di Lonato (Brescia) in Via Zambelli 22, si parla di letteratura e Resistenza in Irlanda, in occasione della presentazione del libro “Scritti dal carcere – Poesie e prose” di Bobby Sands, militante irlandese incarcerato e poi morto durante uno sciopero della fame per protestare contro le detenzioni politiche e le condizioni del detenuti.

Presenti all’incontro Riccardo Michelucci, giornalista free lance (Popolare Network, Avvenire, Focus, Venerdì di Repubblica, Radio Rai 3, Diario, Il Manifesto, L’Unità, D-la Repubblica delle donne, Carta, Storia & Dossier); Sara Agostinelli giornalista e curatrice del progetto editoriale per Paginauno Edizioni e Carlo Gianuzzi , attivista Anpi e collaboratore di Radio onda d’urto sulle questioni irlandesi.