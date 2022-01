A Gussago, “Gino Bartali, un eroe silenzioso” con Federica Molteni

Per la rassegna Pressione bassa, organizzata da Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione Provincia di Brescia Eventi per il giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio alle ore 21 nella Sala Togni di Gussago va in scena Gino Bartali, un eroe silenzioso con Federica Molteni per la regia di Carmen Pellegrinelli. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo racconta la storia del mitico ciclista, che diventò staffetta della rete clandestina: il racconto della vita di un campione, ma soprattutto di un uomo che scelse da che parte stare.