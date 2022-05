A Gussago assemblea pubblica per l’acqua bene comune

Gussago. Il comitato “Gussago per l’acqua bene comune”, promuove un’iniziativa pubblica rivolta alla cittadinanza che si svolgerà martedì 31 maggio, a partire dalle ore 20.30 presso la Sala Civica “Camillo Togni” a Gussago. Sarà l’occasione per approfondire tematiche di rilevanza sia provinciale – quale la prospettiva dell’adozione da parte del consiglio provinciale di Brescia di una o più delibere rivolte ad adottare la forma di gestione esclusivamente pubblica del servizio idrico integrato – sia più strettamente comunali, soprattutto riguardo al prossimo subentro di “Acque Bresciane s.r.l.” ad “A2A Ciclo idrico s.p.a.” quale gestore del servizio a Gussago.

Per questi motivi, all’incontro pubblico programmato per il 31 il comitato ha invitato il consigliere provinciale Marco Apostoli, titolare della delega al ciclo idrico, e la candidata ed i candidati alla carica di sindaco che concorreranno alle elezioni del 12 giugno 2022 per il rinnovo dell’amministrazione gussaghese.