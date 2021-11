A Flero Roberto Anglisani con “Giobbe, storia di un uomo semplice”

(red.) Sabato 6 novembre, alle 21, il Teatro Le Muse di Flero (Brescia) ospita Roberto Anglisani in “Giobbe. Storia di un uomo semplice”, la vicenda tragicomica di “uno stupido maestro di stupidi bambini”, in un piccolo villaggio della Russia, al confine con la Polonia, nel primo Novecento.

“Giobbe. Storia di un uomo semplice” è un monologo ispirato al romanzo di Joseph Roth, forse uno dei più intensi e belli. Mette in scena la storia di Mendel Singer, “un uomo insignificante devoto al Signore e dal Signore – crede lui – abbandonato”. Al punto da voler bruciare Dio, prima dell’insperato e miracoloso ricongiungimento con un figlio che credeva perduto. Mendel è un novello Giobbe, costretto a subire innumerevoli lutti, sino al riscatto e al grande miracolo finale.

Un racconto intenso, “dove si ride e si piange, si prega e si balla, si parte, si arriva e si ritorna, si muore in guerra e si rinasce” con un grande protagonista in scena da solo con una sedia e un cappello: Anglisani riesce a mostrarci Mendel Singer con grande delicatezza, interpretandone la fragilità, l’insicurezza, la rassegnazione, i mutamenti.

Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro.