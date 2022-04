A Elnòs Shopping libri e creatività per i più piccoli

A Elnòs Shopping una Pasqua all’insegna della fantasia e della creatività per i più piccoli grazie alla collaborazione con Abibook – Cooperativa Sociale: sabato 16 aprile letture e laboratori “La Pasqua sta arrivando, viviamo insieme l’attesa!” saranno i protagonisti di Elnòs Leggi e Crea, con sessioni di 30 minuti dalle 10 alle 12, che condurrà i più piccoli tra uova, coniglietti, campanelle e pulcini.

Non mancherà al contempo l’appuntamento settimanale per gli appassionati della lettura con il Punto Biblioteca, la nuova casa per i libri che si aggiunge alle 236 biblioteche tra città e provincia nata grazie alla collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana: una porta che dà accesso, ogni sabato dalle 10 alle 12, a svariati milioni di libri, riviste e dvd in prestito, oltre che risorse multimediali accessibili gratuitamente sulla piattaforma Media Library On Line.

Entrambe le iniziative, gratuite per il pubblico di grandi e piccini, si tengono al primo piano, nell’area Pellizzari/Ikea.